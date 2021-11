Positano, semafori “allungati” a 5 minuti . Ponticorvo “Dialogo con la ditta per maggiore sicurezza”. I semafori allungati a cinque minuti. In pratica fra un verde e un altro verde si dovrà aspettare 5 minuti, ed è una scelta condivisibile per una maggior sicurezza. Positanonews ha documentato più volte che le file a volte facevano in modo che mentre passavano tutte le auto, sopratutto con gli autobus, si rischiava di far scattare il verde dall’altra parte. Anche i tempi per sincronizzare i due semafori fra verde e rosso si sono allungati in modo che è più difficile che si incrocino delle auto. Anche se il problema del passaggio con il rosso, infrangendo quindi la legge, non è totalmente risolto, è un passo in avanti. Abbiamo sentito il Comandante della polizia municipale Sergio Ponticorvo “Abbiamo fatto delle richieste di maggior sicurezza alla ditta che lavora sulla Statale Amalfitana 163, e questa ci ha risposto regolando in maniera diversa i semafori”. Una circostanza che avevamo segnalato spesso chiedendo l’intervento anche dell’ANAS, ente proprietario della S.S. 163, e del Prefetto di Salerno. I genitori chiedono anche telecamere e guardianie “Valuteremo anche questa richiesta sicuramente, la strada non è comunale, ma stiamo facendo segnalazioni a chi di competenza affinchè intervenga”, chiosa Ponticorvo.