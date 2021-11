Positano, scuola: confermate le tariffe della mensa per il 2022.

Con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 12.11/2022 è stato disposto:

di confermare, per l’anno 2022, il costo di ogni blocco mensa, costituito da n. 24 tagliandi, per gli alunni usufruenti del servizio refezione scolastica presso le scuole materna, elementare e media capoluogo e materna frazione Montepertuso, nell’importo di euro 46,00;

di confermare che, per l’anno 2022, avranno diritto all’esenzione del costo della refezione scolastica, per il solo figlio maggiore, i nuclei familiari con almeno tre figli frequentanti la scuola materna e/o elementare e/o media inferiore, usufruenti tutti del servizio di mensa scolastica e con valore ISEE non superiore ad euro 10.633,00.

Delibera 161 di G.C. del 12/11/2021 refezione