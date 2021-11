Positano resta magica anche in autunno ed in tanti hanno trascorso questa domenica in spiaggia

Positano, costiera amalfitana. Questa prima domenica di novembre ci ha regalato un clima particolarmente mite con un cielo sereno che ha invogliato tantissimi a raggiungere la Spiaggia Grande per una giornata di relax a pochissimi passi dal mare. Una Positano più tranquilla rispetto al periodo estivo e che si veste di una bellezza particolare, la magia che questo periodo dell’anno dona alla città verticale. I positanesi lo sanno benissimo ma lo stanno scoprendo anche i molti turisti che comunque decidono di trascorrere qualche giorno in questo paradiso nel periodo in cui diventa più bello camminare per le tipiche stradine, avvolti dai colori autunnali e dall’aria frizzantina dell’autunno. Una Positano che conferma la sua bellezza non legata solo all’estate ma che si manifesta anche nei mesi più freddi che invitano a vivere la città in modo diverso ma non per questo meno affascinante.