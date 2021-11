Positano, proseguono i lavori al campo sportivo di Montepertuso

Positano. Continuano i lavori presso il campo sportivo “De Sica” nella frazione di Montepertuso. Le opere sono oramai a buon punto e si attende la stesura del manto erboso. Se non ci saranno rallentamenti, legati anche al maltempo, il campo dovrebbe essere pronto per l’inizio del 2022. Una buona notizia per la locale squadra di calcio del “San Vito Positano” che finalmente potrà tornare a giocare in casa. Il campo sportivo rappresenta sicuramente un fiore all’occhiello dello sport a Positano ed in costiera amalfitana ed ora, grazie ai lavori di rifacimento, tornerà ad accogliere giocatori e tifosi.