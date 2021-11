Positano, presentata la nuova mappatura del patrimonio arboreo. Ecco come visionarla

Positano. E’ stata presentata questa mattina la nuova mappa del patrimonio arboreo a cura della Urban Green Project con gli agronomi Dott.ssa Elena De Marco e Dott. Andrea Coppeta, mentre la parte informatica è stata curata dal tecnico e cartografo positanese Antonino Buonocore. Presente anche il sindaco Giuseppe Guida che comunica: «Oggi, in occasione della giornata nazionale degli alberi, l’Amministrazione Comunale ha voluto presentare alla cittadinanza la nuova mappatura di tutto il patrimonio arboreo del Comune di Positano. Grazie alla collaborazione ed al supporto della Urban Green Project, sono stati censiti e mappati circa 200 alberi su tutto il territorio, ogni albero ha una propria scheda che ne determina l’età, la specie e lo stato di salute, nonché gli interventi di potatura e manutenzione.

La mappatura è uno strumento in più per tutelare il nostro verde e rendere sempre più partecipe la popolazione, infatti tutti i cittadini possono visionare la mappa completa a questo link: https://comune.positano.sa.it/patrimonio-arboreo-del…/

Anche i bambini delle scuole di Positano hanno dedicato una poesia agli amici alberi per questa giornata, che è stata letta da Ciro, durante la presentazione.

Inoltre a Montepertuso, proprio in occasione della giornata dell’albero, abbiamo voluto piantare una nuova quercia, a fianco del tronco della quercia secolare che purtroppo nelle scorse settimane è stata danneggiata dal vento e che ne ha reso necessario l’abbattimento.

Questo piccolo albero, che diventerà grande e forte, è stato li posto simbolicamente per raccogliere il testimone e tramandare alle nuove generazioni l’importanza della tutela del nostro ambiente».