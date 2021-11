Positano-Praiano, la dirigente dell’Istituto L. Porzio: “Oggi tamponi per 80 alunni”

Oggi verranno effettuati 80 tamponi salivari ad alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado di Positano. Lo rende noto la Dirigente Scolastica dell’Istituto “L. Porzio”, Prof.ssa Stefania Astarita a Positanonews. Lo screening – in collaborazione con l’Asl Salerno – era in programma per oggi, mercoledì 17 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nella palestra della sede centrale dell’Istituto. La scuola, ricordiamo, rientra tra gli istituti sentinella che monitoreranno l’andamento del contagio da covid-19 grazie ai genitori che hanno aderito alla campagna di screening, nel rispetto delle norme anti-contagio del Protocollo di sicurezza interno. In provincia di Salerno il Piano prevede per ogni scuola l’effettuazione di 214 test ogni 15 giorni, per cui alunni a campione della scuola primaria e secondaria di I grado di Positano e Praiano.