Positano/Praiano: ecco come votare per l’elezione del Consiglio di Istituto del Porzio. All‘Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Praiano e Positano, in Costiera Amalfitana, è tempo delle elezioni per il Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d’Istituto è composto da Dirigente Scolastico, 6 rappresentati dei genitori (in tutto tra Positano e Praiano), 6 rappresentanti del personale docente; 2 rappresentati del personale non docente (ATA), e si occupa di:

conti e risorse finanziarie;

criteri per formare le classi;

approvare il POF;

attività e progetti;

regolamento d’istituto;

orario lezioni ed attività;

sussidi didattici per esercitazioni;

calendario scolastico.

A votare saranno entrambi i genitori, sia le mamme che i papà, che esercitano la patria potestà sul minore iscritto nel plesso, o coloro che ne fanno legalmente le veci.

Si voterà domenica 21 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 22 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Votare è molto semplice: basterà attendere la mail da parte della scuola, seguire le indicazioni in essa contenente ed esprimere fino a due preferenze, in modalità online, quindi comodamente da casa.

Qui l’allegato.