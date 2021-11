Positano, parte la sinergia tra il Comune e la FederComTur

Parte la collaborazione sinergica tra il Comune di Positano e l’Associazione FederComTur, Federazione Commercio Servizi e turismo. Questa mattina un primo incontro nella casa comunale tra i rappresentanti istituzionali :

Oggi abbiamo creato la giusta sinergia tra il Comune di Positano e la FederComTur Provinciale di Salerno , ringrazio il Sindaco Giuseppe Guida , l’assessore Antonino di Leva , per la disponibilità e la magistrale accoglienza . Un grazie anche al nostro Segretario Nazionale Dott. Claudio Pisapia. E’ solo il primo di una serie di incontri tra le 2 realtà, in un’ottica di collaborazione per raggiungere insieme grandi traguardi nel prossimo futuro, a beneficio del territorio positanese.