Positano, non si fermano le ricerche di Antonino. Volantini con la sua foto per tutta Londra

Positano, costiera amalfitana. Non si fermano le ricerche di Antonino Coppola, il 23enne scomparso a Londra dove si trovava per lavoro. Antonino è stato visto per l’ultima volta a Bow Road lo scorso 16 settembre e da quel giorno non si hanno più sue notizie.

A Londra sono stati affissi diversi manifestini con la foto di Antonino sperando che qualcuno possa fornire qualche indicazione utile a far luce sulla vicenda. Anche noi di Positanonews, vicini alla famiglia in questo momento difficile, esortiamo tutti a continuare a diffondere le foto di Antonino anche attraverso i social sperando che al più presto il 23enne possa essere ritrovato ponendo fine a questo incubo che dura oramai da quasi due mesi.

Ricordiamo che la polizia ha invitato i cittadini a chiamare il 101 se si dovessero avere informazioni, o il 999 se lo si dovesse vedere. Il numero di riferimento per la scomparsa di Antonino è 21MIS028497.