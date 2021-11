Positano, “Mi voglio bene” , una iniziativa per la salute dei cittadini con l’ASL. Il 19 novembre un “open day” di screening

Positano, “Mi voglio bene” , una iniziativa per la salute dei cittadini con l’ASL di Salerno, il 19 novembre ci sarà un vero e proprio “open day” di screening medici. Lo comunica questa sera il sindaco Giuseppe Guida

“L’impegnò e il lavoro dell’amministrazione per garantire la tutela della nostra salute è quotidiano!! Un ringraziamento all’asl Salerno e al Direttore Mario Iervolino per aver accolto il nostro invito. Vi aspettiamo in piazza dei racconti numerosi!!!

Campagna di prevenzione oncologica

MI VOGLIO BENE”

‘Mi voglio bene’ Campagna di screening gratuiti

Venerdì 19 novembre tappa a Positano in Piazza dei Racconti

Grazie alla costante e fattiva collaborazione con la Asl Salerno, l’Amministrazione Comunale sta mettendo in campo molte iniziative in campo sanitario e per la salute dei cittadini:

l’apertura di un centro vaccinale nel nostro paese ha consentito ai cittadini di Positano ma anche dei comuni limitrofi di potersi vaccinare senza doversi spostare altrove; adesso, con le vaccinazioni che procedono spedite, è tempo di occuparci di prevenzione e la prima iniziativa che, dopo vari incontri, abbiamo programmato insieme alla ASL Salerno, di cui vogliamo ringraziare il direttore generale Mario Iervolino per la sua preziosa attenzione verso il nostro territorio, sarà una giornata dedicata alla prevenzione di alcune patologie che possono essere prontamente intercettate grazie a semplici test.

Venerdì 19 in piazza dei racconti dalle 9.00 alle 18.00 con la presenza di un unita mobile dell’asl sarà possibile effettuare pap test e screening per il melanoma, oltre che prenotazione mammografia e distribuzione del kit per il colon retto.

Le visite sono tutte gratuite e l’accesso è libero senza prenotazione.