Positano “Mi voglio bene”: sentiamo i medici dell’open day per la salute

Positanonews giunge in Piazza dei Racconti per intervistare alcuni dei medici protagonisti e coordinatori della campagna di screening gratuito che in queste ore interesserà il comune di Positano, in costiera amalfitana. Abbiamo potuto intervistare il dottor Coppola, coordinatore dello screening “Mi voglio Bene”, e il dottor Masullo, coordinatore nello specifico dello screening colon retto.

Ringraziamo la direzione generale e il dottore Iavolino – dice il Dott. Coppola -, e ringraziamo il direttore sanitario del Distretto Costa d’Amalfi Dott. Giovanni Baldi e il sindaco di Positano e l’amministrazione tutta che ci ha permesso di organizzare questa giornata di screening gratuito della cervice uterina, del cancro al colon retto e dei tumori della mammella. L’utenza è rimasta soddisfatta, abbiamo avuto un buon afflusso, speriamo che nel pomeriggio arrivi altra gente perché sono delle opportunità da non perdere. Saremo qui fino alle ore 18 e aspettiamo chi la mattina è impegnata.

Sarà possibile effettuare pap test e screening per il melanoma, oltre che prenotazione mammografia e distribuzione del kit per il colon retto.

Presente la Dott.ssa Anna De Angelis per lo screening della cervice e della mammella e il Dottor Lucio Masullo, darà all’utenza le dovute informazioni per quel che riguarda lo screening del colon retto.

Il Dottore Maurizio Coppola, Responsabile del Poliambulatorio di Maiori coordina tutte le attività di questa iniziativa.