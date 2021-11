Positano, “Mi voglio bene”: è partito l’open day di screening per la salute

Positano, Costiera Amalfitana . E’ partito in questo momento “Mi voglio bene” , una iniziativa per la salute dei cittadini con l’ASL di Salerno, che si tiene oggi 19 novembre dalle 9 alle 18 un vero e proprio “open day” di screening medici.

‘Mi voglio bene’ la campagna di screening gratuiti, oggi , venerdì 19 novembre fa tappa a Positano, in Piazza dei Racconti, dalle 9.00 alle 18.00 con la presenza di un’unita mobile dell’ASL.

Sarà possibile effettuare pap test e screening per il melanoma, oltre che prenotazione mammografia e distribuzione del kit per il colon retto.

Presente la Dott.ssa Anna De Angelis per lo screening della cervice e della mammella e il Dottor Lucio Masullo, darà all’utenza le dovute informazioni per quel che riguarda lo screening del colon retto.

Il Dottore Maurizio Coppola, Responsabile del Poliambulatorio di Maiori coordina tutte le attività di questa iniziativa.

Grazie alla costante e fattiva collaborazione con la Asl Salerno, l’Amministrazione Comunale sta mettendo in campo molte iniziative in campo sanitario e per la salute dei cittadini:

l’apertura di un centro vaccinale anticovid-19 nel nostro paese ha consentito ai cittadini di Positano ma anche dei comuni limitrofi di potersi vaccinare senza doversi spostare altrove; adesso, con le vaccinazioni che procedono spedite, è tempo di occuparci di prevenzione e la prima iniziativa che, dopo vari incontri, abbiamo programmato insieme alla ASL Salerno, di cui vogliamo ringraziare il direttore generale Dottor Mario Iervolino per la sua preziosa attenzione verso il nostro territorio, sarà una giornata dedicata alla prevenzione di alcune patologie che possono essere prontamente intercettate grazie a semplici test.

Attraverso quest’azione di sensibilizzazione, per la prima volta univoca e coordinata sull’intero territorio regionale, la Regione Campania intende dare ulteriore impulso alle iniziative di prevenzione già messe in campo.

Ecco l’annuncio del sindaco Guida