Positano, messa in sicurezza del muretto e della ringhiera di protezione nella piazzola in località Laurito

Positano. La piazzola in località Laurito, di fronte all’Hotel San Pietro, ed il tratto di strada nelle immediate vicinanze sono stati teatro negli ultimi giorni di due incidenti stradali. Come potete ben vedere dalle foto il muro e la ringhiera di protezione versano in condizioni molto precarie, configurando una indubbia situazione di pericolo perché basterebbe pochissimo per causarne il cedimento con conseguenze disastrose considerato il dirupo sottostante.

Per fortuna gli operai dell’Anas sono intervenuti in modo celere per la messa in sicurezza in modo da eliminare la situazione di pericolo e ristabilire l’originario stato dei luoghi. All’Anas va riconosciuto il merito dell’intervento tempestivo a differenza di quanto accaduto in altre località costiere come ad esempio Minori e Maiori dove si attende da mesi l’esecuzione di lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti di strada.

L’invito resta sempre quello di percorrere la SS 163 ad una velocità moderata, soprattutto in prossimità delle curve e nei tratti in cui la visibilità sia scarsa, in modo da non mettere in pericolo la propria ed altrui incolumità consapevoli di viaggiare su una delle strade più belle al mondo ma, al contempo, anche tra le più pericolose per le particolari caratteristiche.