Positano, manca il medico: bimba con dolori addominali mandata a Castiglione

Ecco che ci troviamo a raccontare, purtroppo, di un episodio di malasanità in costiera amalfitana. Il fatto è avvenuto ieri a Positano, dove una bimba lamentava dolori all’addome mentre era a scuola. Contattati i genitori, la mamma ha provveduto chiedere aiuto alla Croce Rossa di Positano, che per la mancanza di un medico non è potuto intervenire, per cui la mamma si è vista costretta a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Costa d’Amalfi, a Castiglione di Ravello.

Si tratta dell’ennesimo episodio di malasanità in costiera amalfitana. Positanonews predica ormai da mesi, se non anni, la mancanza di tutela per gli abitanti della Divina. I cittadini costieri godono di un paesaggio unico al mondo, ma che in questi casi è un’arma a doppio taglio in termini di morfologia del territorio e tutela dello stesso. L’episodio di ieri, che fortunatamente non era un codice rosso, è solo l’ennesimo caso che si va ad aggiungere ad una serie di interventi del 118 a Positano nel corso di quest’estate, che ci ha fatto dubitare che l’Asl avesse un piano sanitario per gestire l’emergenza nella Divina Costiera.