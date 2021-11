Positano: l’orario invernale del MAR. Con l’arrivo del freddo e l’accorciarsi delle giornate anche il MaR Positano si prepara alla nuova stagione.

Non preoccupatevi, siamo sempre aperti! Venite a trovarci tutti i giorni dalle ore 10 alle 16, scrivono sulla pagina Facebook del Museo Archeologico Romano Positano, in Costiera Amalfitana.

La Villa Romana si impone oggi come testimonianza delle meraviglie del passato e come volano per una nuova immagine di Positano, che si afferma, anche e soprattutto, quale crogiuolo d’arte e cultura. Essa è sinonimo della grandezza di Positano. Quella grandezza che è stata da sempre intesa come semplice bellezza naturale, ma che si veste di una profonda e inestimabile importanza culturale.