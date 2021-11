Positano, l’associazione Festa del Pesce ricorda Sandra Esposito. Soltanto pochi giorni fa, Positano è stata costretta a salutare Sandra Esposito, la quale è andata via lasciando un enorme vuoto tra i cittadini della perla della Costiera Amalfitana.

Foto 3 di 10



















Dopo i funerali, che si sono tenuti ieri mattina presso la Chiesa di Santa Caterina, l’Associazione Festa del Pesce, appuntamento che si tiene come da tradizione sulla spiaggia di Fornillo, ha voluto ricordare Sandra “così, sorridente e allegra in mezzo a noi”, hanno scritto in accompagnamento alle foto.