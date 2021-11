Positano la Villa Romana alla Borsa del Turismo Archeologica di Paestum Positanonews sente il sindaco Giuseppe Guida in diretta. Nell’entrata della Mostra all’ingresso abbiamo proprio il MAR, della Villa Romana “Una grande occasione per Positano scegliere il MAR della Villa Romana all’ingresso della Mostra , siamo orgogliosi di questo. Una nuova prospettiva anche per la nostra vocazione turistica” Positano Città Archeologica , un valore aggiunto “Il nostro è un museo all’avanguardia , abbiamo predisposto una progettazione con fondi comunali per altre scoperte, una sinergia con varie istituzioni con il quale si porta avanti un fiore all’occhiello per la Campania, crediamo nella cultura e nella potenzialità di questa risorsa per il territorio” Lucio Esposito intervista il sindaco , Sara Ciocio operatrice.