Positano, la festa al San Pietro per la pensione di Giuseppe Locatelli, Armando Marrone e Michele Fusco e i complimenti a tutto lo staff

Positano, Costiera amalfitana . Siamo stati troppo presi dalla cronaca in questi giorni e ci sono sfuggite tante cose positive, oggi ci dedichiamo alle notizie belle, le “good news” come dicono nel giornalismo anglosassone, scorrendo sulla pagina facebook dell’Hotel Il San Pietro di Positano un augurio ai lavoratori che sono il vero perno di ogni azienda

“La pensione dal lavoro attivo segna un nuovo inizio di vita, un traguardo importante che merita di essere festeggiato con colleghi e persone care. Ieri pomeriggio si è tenuta una grande festa per Giuseppe Locatelli, Armando Marrone, e Michele Fusco che concludono la loro lunga carriera al San Pietro.

Ad unirsi a loro sono stati ex colleghi che, negli ultimi 40 anni, hanno condiviso il loro percorso, il loro lavoro e anche l’umanità. Un’occasione perfetta per celebrare, di nuovo fianco a fianco, ricordando storie e aneddoti vissuti come una famiglia.

Virginia, Carlo e Vito li hanno ringraziati per i tanti anni di servizio al San Pietro: «Siamo diventati una grande famiglia. Il tuo contributo e la tua lealtà, in tutti questi anni, sono stati il regalo più bello. Grazie per il tempo dedicato alla nostra famiglia San Pietro, tempo prezioso che, in alcuni casi, è stato rubato alla propria. Abbiamo avuto modo, in tutti questi anni, di conoscerci, di apprezzarci e soprattutto di amarci. Grazie con tutto il cuore. ”

Non ci fermiamo alla pagina facebook e andiamo anche sui social network, su tripadvisor tanti i commenti positivi a tutto lo staff, dalla cucina, dove non c’è solo la stella Alois che brilla, lo “Zass” è fra i primi al mondo per ospitalità , alla sala, ad ogni singolo lavoratore in qualsiasi ruolo siano, e noi figli di lavoratori lo sappiamo bene e ne siamo orgogliosi, che fanno il prestigio di un’azienda e di un paese turistico come Positano. Oggi vogliamo parlare di loro e delle cose belle di questo paese che sono tante .

Arrivederci all’anno prossimo complimenti a tutto lo staff da Positanonews