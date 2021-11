Positano: sul calendario dell’avvento la favola di Peppe Rispoli per il presepe a Fornillo

Questo è il calendario che i positanesi hanno ricevuto come regalo di Natale da parte dell’amministrazione comunale di Positano e del Sindaco Giuseppe Guida. Lo scrive Giuseppe Rispoli, attore di Positano che sarà nella città verticale per alcuni eventi natalizi. Rispoli è l’autore di “‘O presepe ‘e Furnillo”, la favola che ha scritto per l’occasione e che leggerà il 24 dicembre giorno dell’inaugurazione del presepe a Fornillo. Ringrazio l’amministrazione del Comune di Positano e il Sindaco Giuseppe Guida – scrive Rispoli. Ecco una parte del testo de’ “‘O presepe ‘e Furnillo” che compaiono sulla prima pagina del primo dicembre del calendario che l’amministrazione comunale di Positano ha regalato a tutti i suoi concittadini.

Tantu tiempe fa, int’ a’

nu paese vasate

d”o sole e d”o mare,

era il 24 dicembre e come

in ogni paese del

napoletano tutti erano

impegnati a preparare la

cena della

vigilia di Natale.

Il presepe della località di Fornillo, a Positano, è particolarmente suggestivo perché sfrutta una grotta naturale che è stata poi nel tempo arricchita con casette e piccoli particolari per farla diventare un presepe nel presepe. La riproduzione di alcuni scorci tipici positanesi rende il tutto ancora più bello ed emozionante.