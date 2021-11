Positano, la Classe 1966 si ritrova al “Ritrovo”. Una serata indimenticabile, con una cucina eccezionale e uno staff davvero bravissimo, dalla cucina alla sala, quello del ristorante “Il Ritrovo” a Montepertuso della famiglia Barba. Nella cittadina della Costiera amalfitana si sono rivisti in tanti, coetanei ma sopratutto amici, ed è questo il bello. Dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento l’appuntamento, mattatrice Dorella che festeggiava pure il suo di compleanno, ci si è ritrovati davanti a un tavolo a chiacchierare come sempre , come vecchi amici, alla Vasco Rossi. Finalmente insieme in un posto meraviglioso.