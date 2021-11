Positano, il torneo dei Rioni si tinge di rosa. Straordinarie le nostre donne del calcio. La perla della Costiera amalfitana d’inverno non ha molto spazio per il sociale, ma cosa meglio del calcio e delle sfide fra Rioni? Grazie a un gruppo di giovani sportivi si è coinvolto mezzo paese , non contenti di aver coinvolto i maschietti, ora anche le femminucce. E le donne si stanno dimostrando straordinarie sia durante le partite sia per lo spirito sportivo e goliardico con il quale stanno affrontando questa esperienza. Siete fantastici e fantastiche, complimenti a tutti!

Intanto grande partita del Pastiniello in un girone A equilibrato, mentre nel girone B domina il Fornillo

Qui tutti i risultati