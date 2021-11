Positano, il sindaco Giuseppe Guida alla XXIII BMTA per discutere di Archeologia in Costiera Amalfitana

Positano. Nella giornata odierna il sindaco Giuseppe Guida è intervenuto alla XXIII BMTA per discutere di Archeologia in Costiera Amalfitana, ponendo al centro del suo discorso un lavoro di divulgazione, promozione e valorizzazione del nostro patrimonio storico – archeologico.

Ad affiancarlo, la Sovrintendenza ABAP rappresentata dalla funzionaria Dott.ssa Silvia Pacifico, la Dott.ssa Alice Hansen – Artes Restauro, il Sindaco della città di Amalfi Dott. Daniele Milano e il delegato al Turismo Giuseppe Vespoli, nella costante collaborazione e condivisione di prospettive.

L’obiettivo è quello di ottenere il riconoscimento di città archeologica: una menzione non solo formale, bensì propensa al supporto ed incremento di un turismo di qualità, perché Positano da sempre meta turistica per eccellenza, riesce a trasmettere ad ogni visitatore un senso di pace e benessere, regalando ad ognuno di loro un immenso bagaglio fatto di storia e tradizione.