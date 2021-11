Positano: il numero per prenotare la terza dose di vaccino. Presso il centro vaccinale di Positano, in Costiera Amalfitana, è possibile effettuare la prenotazione per la terza dose booster del vaccino anti Covid.

Per prenotarsi, bisogna rivolgersi al numero telefonico 3357328002.

Per la terza dose, bisogna avere i seguenti requisiti:

– Età minima 60 anni;

– Trascorsi almeno sei mesi dall’ultima somministrazione;

– In caso di vaccino antinfluenzale devono essere trascorse almeno tre settimane.