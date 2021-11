Positano, il messaggio responsabile di Antonino Rianna “Sono positivo al Covid” . Dalla perla della Costiera amalfitana Antonino Rianna, che tutti conosciamo come anima del “Flavio Gioia” società di trasporto che gestiva il trasporto pubblico interno, si dimostra responsabile e coscienzioso, oltre che professionale, come da storica tradizione di famiglia, verso la comunità . Ha comunicato sul suo profilo di facebook la positività al coronavirus Covid – 19 e ha attuato tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo per questa pandemia mettendosi in quarantena. Bisogna encomiare chi come lui ha manifestato questa condizione e gli auguriamo al più presto buona e pronta guarigione

Il messaggio più bello? Quello di Alfonso Pisacane, che pure ha contratto in passato questo virus

Toni, ci vuole molta pazienza, perché è dura stare chiusi in casa. Concentrati sul Napoli e tieni duro

Dunque la pandemia non è ancora passata in Costa d’ Amalfi , manteniamo alta l’attenzione sempre e comunque