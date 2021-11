Positano, il messaggio del papà di Antonino Coppola: “Ringrazio tutti quelli che ci sono stati vicini”

Positano da ieri è pervasa dalla gioia grazie alla notizia che tutti aspettavano, ovvero quella del ritrovamento di Antonino Coppola, scomparso a Londra lo scorso 16 settembre. Un grande abbraccio virtuale ha riscaldato il cuore della famiglia Coppola, un affetto arrivato non solo dai positanesi ma da tutti coloro che in questo lungo periodo hanno seguito con apprensione la vicenda e diffuso i vari appelli sui social per far sì che il giovane venisse ritrovato. In tanti hanno pregato e sperato ed ora sapere che Antonino sta bene è la notizia più bella.

E Vincenzo, il papà di Antonino, ha voluto pubblicare un post sulla sua pagina Facebook per ringraziare tutti: «Sarò breve perché scrivere sui social non è il mio forte. Voglio ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini nell’affrontare questo periodo difficile, siete stati in tantissimi e non ci sono parole per esprimere la nostra gratitudine. Sapere che Antonino sta bene è l’aspetto più importante e possiamo tirare un sospiro di sollievo. Possiamo solo augurarci che questa storia finisca il prima possibile».