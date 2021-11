Positano. Il Gallerista Antonio Miniaci chiude la galleria d’arte.

Antonio Miniaci , titolare della galleria d’arte a Positano, dopo quasi quattro decenni lascia e chiude un luogo punto di riferimento per la cultura della Costiera. In una confidenziale e cortese intervista rilasciata in anteprima esclusiva ai microfoni di Positanonews parla della sua esperienza e ringrazia tanto la citta di Positano, per quello che ha ricevuto e per le occasioni che ha fatto scaturire, procurandogli viaggi e incontri in ogni angolo del mondo , con personalità e artisti di caratura mondiale. Nel suo raccontare c’è un velo di nostalgia per il tempo andato, stinto, però , in un altro grande progetto artistico, quello di fondare una Country house nel suo paese natio, all’ombra della reggia di Parsano.