Positano, il 5 dicembre apre l’ex Brigantino sarà “Pasticceria Buca di Bacco” e altre novità dell’imprenditore Elio Rispoli. Non ci sono solo gli imprenditori di “Antica Sartoria” che hanno comprato l’isola d’ Isca di Massa Lubrense, in una continuità ideale di De Filippo con la perla della Costiera amalfitana, dove viveva Isabella Quarantotti, ma gli imprenditori della Città Verticale non si fermano . Invece di dilapidare i guadagni fatti dall’attività economica d’impresa in divertimenti o lussi personali pensano a creare economia. E così Elio Rispoli, che ha scelto di investire sul territorio, credendo quindi nello sviluppo di Positano. Dopo il ristorante “La Pergola” bar Buca di Bacco, la yogurteria in Rampa Teglia, il locale, occupato prima da un negozio di ceramica, ora, in una continuità ideale con Via del Saracino, riapre finalmente l’ex Brigantino, che darà spazio a una rosticceria, e pasticceria, infatti il noto pasticciere Giosuè Castellano, originario di Vico Equense, ma oramai consolidato a Positano, è già all’opera con dolci, sfogliatelle e panettoni di Natale. Ma non solo Elio , con una nota società di Cava de’ Tirreni, ha aperto un punto vendita di prodotti esclusivi in Via Pasitea e Sorrento , e potrebbe riservarci altre sorprese in vista fra qualche mese. E un bentornato speciale all’ex Brigantino che finalmente riapre i battenti dopo tanti anni di chiusura . Abbiamo deciso di non pubblicare le foto nel dettaglio, lo faremo dopo l’inaugurazione, intanto eccovi la collocazione del locale, centralissimo al di sotto della Chiesa Madre Santa Maria Assunta e la Piazza Gioia. Con l’auspicio che sia aperto tutto l’anno.