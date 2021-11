Positano, Giacomo Cinque, Antica Sartoria “Abbiamo acquistato Isca perchè il giusto collegamento fra la bellezze di questi posti ” . Sentiamo in anteprima uno dei due imprenditori che hanno acquistato l’isola d’Isca , che era di De Filippo, Giacomo Cinque. L’isola , nel territorio di Massa Lubrense, è stata acquistata con Riccardo Ruggiti, il socio di sempre anche della marca, oramai diventata internazionale, di “Antica Sartoria” .

Per noi di Positanonews è una bellissima notizia sapere che questo luogo meraviglioso sia finito nelle mani di cittadini del posto, della Costiera amalfitana. Persone che conoscono e sanno apprezzare, e anche valorizzare, le bellezze di questa che è detta giustamente Terra delle Sirene . E proprio di bellezza parliamo, la bellezza della moda e dell’abbigliamento, ma anche la bellezza della natura e delle coste di Amalfi e Sorrento

“E’ il giusto collegamento tra Capri e Positano luogli simili e posti tanto amati da noi … ci hanno portato tanta fortuna e ne siamo grati , ne faremo un posto magnifico per isolarsi – ci dice Giacomo -, qui in un attimo , gli ospiti possono approdare a Capri , Nerano , Sorrento e logicamente Positano ! Preservando il posto , ne faremo un luogo per ospiti speciali! ”

Non a caso la foto simbolo di Giacomo e Riccardo è quella di loro due su una barca che va lontano, verso nuovi orizzonti, che gli auguriamo sempre più floridi e felici