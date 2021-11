Positano “Family Run and Friends”: sabato 4 dicembre la partenza. Inizialmente avrebbe dovuto svolgersi sabato 27 novembre 2021, ma, a causa del maltempo e dell’allerta meteo, è stato deciso di rimandarla alla settimana successiva. Per questo motivo, la Positano “Family Run and Friends”, organizzata dal Comune di Positano in collaborazione con l’ASD Napoli Running, prenderà il via sabato 4 dicembre 2021 alle ore 11.00, con partenza dalla Chiesa Nuova. Dopo un tratto di circa 2 km che attraverserà in discesa tutto il paese, si arriverà in Piazza dei Racconti.

Al termine della gara podistica non competitiva, che coinvolge adulti e bambini, gli allenatori della società Asd Positano Run&Trail daranno una dimostrazione delle attività propedeutiche di atletica leggera (corsa-salti-lanci) che bambine/i e ragazze/i futuri iscritti potranno svolgere durante l’anno.