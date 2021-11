Positano, ecco le attività aperte a novembre e dicembre 2021 , a Natale tante manifestazioni

Positano, ecco le attività aperte a novembre e dicembre 2021 . Come abbiamo detto Positanonews registra molte chiusure nella perla della Costiera amalfitana, come avviene purtroppo ogni inverno, quest’anno dopo il COVID , forse si poteva tentare di rimanere aperti, molti commercialisti consigliano le chiusure, a volte conviene sia a imprenditori che a lavoratori, per disoccupazione e altro, non rimanere aperti, è anche colpa dello Stato e della Regione Campania che non pensa ad incentivi, ma è un vero peccato. Il Comune, come ogni anno, si ritrova in difficoltà anche nel riuscire a sapere chi rimane aperto , Positanonews pubblica le attività riportate ufficialmente dal Comune invitando tutti a venire in questo periodo Positano è meravigliosa ed è la vera Positano che potrete apprezzare nella sua bellezza più genuina . Possiamo anticipare che a Natale ci saranno tante manifestazioni, motivo in più per cercare di rimanere tutti aperti, come avveniva una volta, fino alle festività natalizie almeno

Questo è il prospetto delle aperture invernali stilato in base alle indicazioni comunicate dagli operatori turistici.