Positano: dal comune il regalo per l’avvento di Natale ai cittadini

In queste ore i volontari di Positano stanno consegnando all’intera cittadinanza il pensiero natalizio che il Sindaco Giuseppe Guida e l’Amministrazione Comunale hanno voluto omaggiare, quale simbolo di unione e di comunità. A partire da domani, 1 Dicembre, ogni giorno scopriremo una parte in più del racconto inserito all’interno del calendario, per giungere alla sua conclusione il 25 Dicembre, giorno in cui accenderemo la candela per vivere insieme il Natale, augurandoci che sia ricco di gioia e serenità. L’avvento è il tempo liturgico che precede e prepara il Natale: nei riti cristiani occidentali segna l’inizio del nuovo anno liturgico. La parola Avvento deriva dal latino adventus e significa “venuta” anche se, nell’accezione più diffusa, viene indicato come “attesa”. Il Tempo di Avvento comincia dai primi Vespri dell’ultima domenica di novembre e termina prima dei primi Vespri di Natale. E’ caratterizzato da un duplice itinerario – domenicale e feriale – scandito dalla proclamazione della parola di Dio.