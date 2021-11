Positano: da lunedì probabile sgombero del cantiere in zona Acquolella. Ci troviamo in via Mons. Saverio Cinque, in un tratto di strada che coinvolge il collegamento del centro di Positano con le frazioni di Montepertuso e Nocelle, che si ritrova da tempo con mezza carreggiata occupata.

Finalmente, però, stando a quanto affermano persone vicine all’amministrazione ed agli uffici, a partire da lunedì dovrebbe cominciare lo sgombero del cantiere Ausino in zona Acquolella, con conseguente rimozione del semaforo.

Felicità, dunque, per gli abitanti della zona, che hanno vissuto diversi disagi. Una volta portata via la trivella utilizzata nei mesi scorsi per i lavori, infatti, il cantiere è rimasto abbandonato a sé stesso. Lo scorso 21 giugno, inoltre, la polizia municipale aveva provveduto al sequestro del cantiere per lavori edili abusivi, privi di titolo urbanistico/paesaggistico, poi soppiantato da un dissequestro a fine giugno per la messa in sicurezza dell’area.

I lavori realizzati per conto dell’ Ausino l’ente che gestisce il servizio idrico dalla costa d’Amalfi a Cava de Tirreni hanno creato non poche discussioni, oltre a problemi di circolazione, non soltanto in piena estate, ma anche in seguito alla riapertura delle scuole.