Positano, curiosità dal MAR: “L’ippocampo è lo stesso animale raffigurato sul campanile della Chiesa?”

Il Museo Archeologico Romano di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si impone oggi come testimonianza delle meraviglie del passato e come volano per una nuova immagine di Positano, che si afferma, anche e soprattutto, quale crogiuolo d’arte e cultura. Essa è sinonimo della grandezza di Positano. Quella grandezza che è stata da sempre intesa come semplice bellezza naturale, ma che si veste di una profonda e inestimabile importanza culturale. Oggi dal MAR rispondono alla domanda: L’ippocampo è lo stesso animale raffigurato sul campanile della chiesa?

Sembrerebbero fratelli, o almeno lontani cuginetti, ma sono molto diversi. L’abito non fa il monaco e neanche l’ippocampo. Mentre il primo è la rappresentazione di epoca romana di un ippocampo, il secondo è di epoca medievale e raffigura un “grosso pesce” e di preciso quello che ha inghiottito Giona nel Vecchio Testamento, affermano.