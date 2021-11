Positano, convocato il Consiglio Comunale per il 29 novembre. Qui l’ordine del giorno.

Si avvisa la popolazione che la riunione di questo CONSIGLIO COMUNALE si terrà il giorno 29.11.2021 alle ore 10.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 30.11.2021 alle ore 10.00 nella sala consiliare “Andrea Milano” dell’edificio comunale per deliberare sull’ordine del giorno in allegato. La riunione si terrà in seduta pubblica nel rispetto delle vigenti misure in materia di “Green Pass” e di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

SEDUTA STRAORDINARIA DATA CONVOCAZIONE 25.11.2021, ARGOMENTI DA TRATTARE NELLA SEDUTA N. 6 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.11.2021 ORE 10.00 E DEL 30.11.2021 ORE 10.0

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

3 VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023 DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL’ELENCO ANNUALE 2021

4 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2021/2023

5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2022

6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2022

7 NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI POSITANO. APPROVAZIONE.

