Positano con la pioggia, bella e buona. Eccezionale la torta di mele di Paolo Meer al Grottino . La giornata di pioggia è stata occasione per fermarsi alla Chiesa Nuova al “Grottino Azzurro” di Raffaele Mandara. Qui abbiamo assaggiato il meglio , l’anno scorso il sushi con Fumiko, e ora ci ha attirato la torta di mele di Paolo Meer. Intanto nel locale cortesia e professionalità sono di rigore, l’accoglienza è sempre cortese e l’ambiente è davvero accogliente. La buona notizia è che il locale dovrebbe rimanere aperto , covid permettendo, ma in Costa d’ Amalfi siamo messi abbastanza bene . Paolo Meer, con esperienza anche da Don Alfonso a Sant’Agata di Massa Lubrense, in forza a “Casa Mele”, si conferma un pastry chef di eccellenza . La cura anche degli ingredienti e il punto di cottura , la cura e la passione sono evidenti . Complimenti al pasticciere, ma complimenti a tutto lo staff .