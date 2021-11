Positano: Comune e sindacati divisi sui vigili

Nella libertà dell’ente di decidere l’orario di servizio abbiamo sottolineato che se viene indicato come orario quello che va dalle 6 alle 22 non c’è nessun problema, ma oltre c’è bisogno della contrattazione. Questo sia per stabilire le risorse economiche per svolgere le attività sia per quanto concerne l’organico vero e proprio».

Secondo Salvato il Comune di Positano, nella delibera del 25 ottobre scorso, ha riportato integralmente il contratto collettivo nazionale di riferimento ma quella sarebbe solo la base dalla quale partire per la contrattazione. Decisamente diverso il punto di vista del sindaco di Positano, Guida, secondo il quale gli orari di lavoro non possono essere interessati da alcuna contrattazione, ma vanno stabiliti dall’Ente comunale in base alle esigenze che il comandante ritiene necessarie. « In primis voglio sottolineare l’importanza del lavoro che svolgono quotidianamente i vigili urbani – spiega il sindaco Guida – . L’orario di servizio è determinato dal responsabile del servizio. L’orario di lavoro è determinato sempre dal comandante della polizia locale ma può essere oggetto di confronto, non di contrattazione come chiedono invece i sindacati. Siamo aperti al confronto affinché sia costruttivo, ma non esistono obblighi in tal senso. Da parte nostra c’è sempre la massima disponibilità a trovare le soluzioni migliori sia per i lavoratori che per l’amministrazione comunale, soprattutto in un settore così strategico».