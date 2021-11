Positano, auto incendiata a Nocelle , per fortuna sfiorata la tragedia. Un episodio quello, di cui Positanonews ha parlato questa mattina, che poteva diventare una tragedia ma per fortuna non è stato così. Il ragazzo, al quale va il nostro rincuoramento, stava andando a lavorare quando all’improvviso, nei pressi del “Ponte” di Nocelle, l’auto ha preso fuoco. In questi casi anche i freni non rispondono e facendo finire l’auto nella roccia ha evitato il peggio per se stesso e per altri che potevano sopraggiungere, come l’autobus della mobility Amalfi Coast con la gente a bordo. I vigili del fuoco devono elaborare la relazione ma si parla di probabile problema all’impianto elettrico. Molto celere l’intervento anche per rimuovere l’auto sulla strada.