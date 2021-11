Positano: auto in fiamme a Nocelle, illeso il conducente

La foto in copertina ritrae parte della carcassa dell’auto trasportata dal carro attrezzi a Positano, in costiera amalfitana. Il veicolo in questione, pare abbia preso fuoco dopo il violento impatto con il costone roccioso della strada che collega la frazione di Nocelle a Positano. Solo un grande, o meglio, enorme spavento nel corso di questa mattinata per i cittadini del posto e per il conducente che fortunatamente è uscito illeso da questo disastro.