Positano, auguri ad Antonio Ricco e Lucienne Savastano per la nascita di Nicolò

Positano. Augurissimi ad Antonio Ricco e Lucienne Savastano per la nascita del piccolo Nicolò. A comunicare la lieta notizia è proprio il neopapà con un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook: «Una sensazione unica e incredibile, ieri sera dopo una lunghissima attesa quando è squillato il cellulare mi è salito il cuore in gola, la voce stanca di mia moglie mi ha portato in un secondo a sfiorare il cielo: “Auguri papà!”. Sì, è nato Nicolò. Siamo diventati genitori. Questi nove mesi d’attesa sono stati pieni di emozioni meravigliose, la gioia di prepararsi alla gravidanza, le scoperte ad ogni visita, vederti nel pancione crescere, ascoltare il tuo battito, le cure e le attenzioni che già ricevevi. Eccoti qua, ora tutto dipenderà da me. Ti regalerò tutto il mio tempo e le mie attenzioni. Papà Ti Ama».