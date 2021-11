Positano, auguri a Pasquale Fusco per la Laurea in Ingegneria Edile

Positano può contare tra i suoi cittadini un altro neodottore. Il giovane Pasquale Fusco, figlio di Francesco Fusco, ha conseguito la Laurea in Ingegneria Edile presso l’Università “Federico II” di Napoli con due anni anticipo e con il brillante voto di 100. Il neolaureato ha discusso una Tesi in Costruzioni Edili sulla “Sostenibilità dei materiali naturali per gli edifici”.

Al neodottore Pasquale Fusco formuliamo i migliori auguri per questo traguardo così importante certi che sarà l’inizio di un percorso ricco di successi e soddisfazioni.