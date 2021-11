Positano, attenzione agli amici a quattro zampe. A Montepertuso gatto ucciso da bocconi avvelenati

Positano, costiera amalfitana. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione ai propri amici a quattro zampe in seguito al ritrovamento di un gatto morto nella frazione di Montepertuso, vittima dei temuti bocconi avvelenati. A lanciare l’allarme i volontari dell’ODV Positano – SOS Animali con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook nel quale specificano che, sempre a Montepertuso, sono misteriosamente scomparsi altri gatti. Il consiglio è quello di monitorare i propri animali domestici in quel luogo e nelle zone limitrofe. Inoltre si ricorda alla popolazione che non è consigliabile utilizzare topicidi in luoghi frequentati da gatti e cani (colonie/rifugi, abitazioni), in quanto letali per questi ultimi.