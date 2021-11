Positano, Costiera amalfitana. Questa mattina la nomina in quota rosa dell’imprenditrice Anna Celentano. È lei il nuovo assessore dell’amministrazione del sindaco Giuseppe Guida, a fargli posto Nino Di Leva. L’amministrazione ha cosi ottemperato alla sentenza del Tar Salerno . Nel migliore dei modi. Anna Celentano è una affermata imprenditrice , col marito Massimo Milano gestisce una impresa edile oltre ad aver lavorato nel mondo della moda e dell’abbigliamento , e molto impegnata e presente nel sociale, e ha messo al centro del suo programma quando si è candidata con “L’Alba della Libertà” la sostenibilità, oggi tema fondamentale visto che si parla di Transizione Ecologica e sono in vista i fondi del PNRR dall’Europa che hanno al centro questa tematica che abbiamo affrontato ieri con tutte le associazioni della Costa d’ Amalfi su Positanonews TV . “Il mio unico scopo è mettermi al servizio del mio paese – ha detto Anna Celentano candidandosi con Guida – , Positano è uno dei paesi più belli al mondo abbiamo il dovere di proteggerlo , per me importante è la sostenibilità, trasparenza , partecipazione e solidarietà ”