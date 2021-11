Positano: ancora problemi per il semaforo. Dopo la tragedia a causa della quale Fernanda, la giovane diciassettenne della città verticale, ha perso la vita, anche oggi segnaliamo ancora problemi per il semaforo installato nel tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente.

Ancora questa mattina di martedì 2 novembre 2021, intorno alle ore 10.00, ci hanno segnalato una non sincronizzazione del semaforo: alcuni automobilisti, infatti, diretti verso Piano di Sorrento, sono passati con il verde ed in piena curva si sono trovati di faccia due automobili provenienti dalla direzione opposta.

“Il rosso era appena scattato e dopo pochissimo è ripartito il verde. Il semaforo non è sincronizzato, urge un controllo – hanno detto a Positanonews, che da mesi sta segnalando i ricorrenti problemi ai semafori, oltre al mancato rispetto del rosso quando funzionano -. Non è possibile uscire con la famiglia, anche solo per andare a fare una spesa. Non sappiamo che sorte ci aspetta e ringraziamo il cielo che con il maltempo non ci sono motociclisti che si esibiscono come se stessero su un circuito“, hanno continuato.

Ancora una volta ci troviamo a ribadire la necessità di telecamere per sanzionare e una guardiania da parte dell’Anas almeno finché ci sono questi semafori pericolosi.