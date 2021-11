Positano, anche la frazione di Nocelle si prepara al Natale

Positano, costiera amalfitana. Pian piano la città indossa il vestito della festa per il prossimo Natale, illuminando uno scenario che ben si presta a rappresentare un vero e proprio presepe, stante la sua particolare configurazione. Ed anche la frazione di Nocelle comincia ad allestire le luminarie, con le prime stelle comparse propria nella piazzetta antistante la chiesa e dalla quale si gode una delle viste più incantevoli della Costiera Amalfitana. Nocelle, pur essendo un piccolo borgo, resta sicuramente un villaggio dal fascino incantato, con la sua posizione sospesa tra il cielo ed il mare, incorniciata da una rigogliosa vegetazione. In estate resta la meta preferita di tantissimi turisti anche perché conduce al Sentiero degli Dei ma sicuramente merita una visita anche nel periodo di Natale per assaporare la sua bellezza unica.