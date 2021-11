Positano, Amalfi e Ravello: hackerati cellulari, truffe con falsi messaggi bancoposta. Ancora truffe in Costiera Amalfitana, in particolar modo a Positano, Amalfi e Ravello. Alcuni cittadini ci hanno, infatti, inviato delle segnalazioni di truffe avvenute tramite dei falsi messaggi bancoposta. Ma sono stati molto furbi e perniciosi, tanto da essere entrati nel sistema, anche attraverso il social network Facebook, e , dopo aver fatto la transazione, hanno resettato tutto il cellulare non lasciando così traccia del loro operatol

L’obiettivo, chiaramente, è quello di rubare i dati di accesso e sottrarre i dati del conto. La genericità del messaggio può trarre in inganno sia i clienti, sia tutti coloro che ne utilizzano quotidianamente i servizi, come l’invio o la ricezione di pacchi. La vittima viene quindi reindirizzata su un sito Web malevolo che richiama in tutto e per tutto quello di Poste Italiane per convincerla a comunicare il suo numero di telefono e quello della carta di credito.

Successivamente, l’utente viene invitato ad inserire il codice di sicurezza OTP (One Time Password) che ha appena ricevuto sul suo telefono.

La stessa Poste Italiane sta diffondendo alcune raccomandazioni di difesa, alcune delle quali valgono contro ogni tipo di phishing bancario. Vediamole, insieme ad altri consigli che possiamo individuare.