Positano protagonista con la Villa Romana alla XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum. Positanonews sta seguendo in diretta l’evento con Sara Ciocio e Lucio Esposito che hanno potuto intervistare il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, presente con il sindaco di Amalfi Milano. Una grande occasione per Positano scegliere il MAR della Villa Romana all’ingresso della Mostra – ha dichiarato Guida a Positanonews – , siamo orgogliosi di questo. Una nuova prospettiva anche per la nostra vocazione turistica. Dinanzi a cotanta Bellezza, non possiamo fare altro che lasciarci trasportare da quell’inspiegabile sensazione che supera ogni dimensione. In un attimo ci si immerge nell’arte e nella storia, in quell’antichitá che rappresenta l’aristocrazia del nostro passato – lo scrive il comune di Positano, fieri di conservare un patrimonio unico investendoci ogni giorno soldi e tempo.