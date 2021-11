Positano al via la richiesta per i buoni spesa. Qui la domanda.

con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 21.09.2021 sono stati stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse stanziate per la solidarietà alimentare incaricando il Responsabile dei Servizi Sociali degli atti consequenziali, ivi compreso l’impegno di spesa; — che con il suddetto provvedimento la Giunta Comunale ha stabilito, altresì, che in caso di insufficienza dei fondi verranno esclusi i richiedenti che avranno totalizzato un punteggio più basso;

EVIDENZIATO: – che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da COVID-19, inizialmente stabilito per un periodo di sei mesi ed in seguito prorogato con distinti e successivi provvedimenti governativi; che nell’anno 2021, con delibere del Consiglio dei ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021; – che con D.L. 23/07/2021, n. 105 lo stato di emergenza è stato da ultimo ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021; VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

AVVISA

E’ disposto che i cittadini residenti nel territorio comunale che sono in condizioni di disagio per l’emergenza Covidl9 e che comunque hanno una situazione di difficoltà economica, possano accedere accedere all’erogazione di buoni spesa secondo i criteri di cui all’ allegato al presente Avviso ( allegato A)).

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 10.12.2021 mediante consegna manuale all’Ufficio Protocollo del Comune di Positano oppure a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunedipositano.it

Il modulo di richiesta è allegato al presente avviso, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Positano.

