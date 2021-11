Positano, al Ristorante "Il Ritrovo" l'esperienza della cucina brasiliana

Positano. Il Ristorante “Il Ritrovo”, nella frazione di Montepertuso, è un locale di eccellenza gestito dalla famiglia Barba ed in grado di offrire sempre le migliori ricette con prodotti di prima qualità. Ed ora, oltre ai piatti tipici della tradizione italiana ed alle specialità locali, sarà possibile gustare anche la cucina brasiliana.

Un’esperienza sicuramente da provare per avvicinarsi a dei gusti diversi da quelli a cui siamo abituati ma sicuramente ottimi e che potranno deliziare il palato con sapori nuovi. La cucina brasiliana è il risultato di una serie di influenze culturali e contaminazioni gastronomiche, dai piatti portoghesi a quelli sudamericani, che nel tempo si sono evolute, trasformate e inglobate alle abitudini locali, dando origine ad una serie di piatti tipici, molti dei quali vedono come ingrediente principale la carne, ma anche legumi, pesce e frutta. Quindi perché non regalarsi questa nuova esperienza andando alla scoperta delle tradizioni culinarie brasiliane? Il tutto in un ambiente accogliente e godendo di un panorama mozzafiato.