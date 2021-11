Positano, a Fornillo c’è il 118 che non è un pronto soccorso, ma l’ASL potrebbe metterci anche una guardia medica

Positano, a Fornillo c’è il 118 che non è un pronto soccorso, ma l’ASL di Salerno potrebbe metterci anche una guardia medica Facciamo un chiarimento rispetto alla denuncia di una mamma, ma non solo di quella mamma, ma di decine di positanesi che vanno a Fornillo pressoi locali del plesso soolastico vicino al poliambulatorio per ricevere cure o anche solo avereun consiglio medico . Intanto chiariamo che nella cittadina della Costiera amalfitana ci sono tanti servizi sanitari , dal poliambulatorio, al centro vaccinale, d’eccellenza in Costa d’ Amalfi, ma anche bisogna dire che ‘è il problema della mancanza di medici , che ci ha assillato anche questa estate, comune a tutta la Costiera amalfitana, ma anche in tutta la Campania. Il problema deve trascendere le parti politiche, ma è strutturale, a Sorrento addirittura c’è un ospedale e non si fanno le operazioni per mancanza di anestesisti, questo ha portato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ad andare in Regione. Positano quindi non ha meno di altri comuni, ma parliamo di Positano perchè siamo di Positano e vorremmo il meglio. Intanto una cosa è lo “status quo”, cioè la situazione allo stato attuale, una cosa quella “in fieri”, che potrebbe formarsi. Come è stato giustamente detto, il 118 deve essere chiamato esclusivamente in tutte quelle situazioni in cui vi è una alterazione, anche potenziale, delle funzioni vitali, in caso di incidenti e traumi, di dolori al torace, di deficit neurologici, in caso di perdita di coscienza ed in caso di sospetto avvelenamento ed in tutte le situazioni in cui occorra procedere a raggiungere con urgenza l’Ospedale, assicurando nel tragitto l’assiestenza di primo soccorso e/o avanzata.

Il 118 non è un servizio taxi, non serve per accompagnare all’Ospedale persone che non presentano segni e sintomi rilevanti per patologie e/o evenienze che abbiano carattere di urgenza o emergenza. In ospedale il paziente sarà valutato dal personale infermieristico addetto al triage e sarà attribuito un codice colore indicante la priorità richiesta: arrivare in ambulanza non consente di essere visitati più rapidamente e non riduce i tempi di attesa, rilevando solo l’effettiva gravità delle condizioni del paziente, indipendentemente che sia giunto al Pronto Soccorso in ambulanza o con mezzi propri. La Croce Rossa, che pure si trova nel plesso a Fornillo, anche non ha una funzione di assistenza medico sanitaria, ma di supporto al 118. Il problema si dovrebbe risolvere facendo mettere una guardia medica nella stessa struttura dove è concentrato il 118 con la Croce Rossa e con le ambulanze. Attualmente la guardia medica si trova a Praiano , ma riteniamo che questa sia una scelta irrazionale, non tanto perchè Praiano non debba avere una guardia medica, ma perchè , anche nell’interesse degli stessi praianesi, avere una guardia medica in un contesto pronto ad ogni evenienza è preferibile. Senza spendere tante parole facciamo un esempio, una persona va alla guardia medica per un malore e poi si scopre che è un ictus o un infarto. E allora cosa deve fare la guardia medica? Chiamare il 118 che mentre arriva impiega tempo. Non solo, possiamo scrivere interi trattati sul web o mettere manifesti ma i cittadini sono indotti a recarsi in un luogo dove in spazi pubblici sono concentrati mezzi e personale sanitario o parasanitario, puoi dirlo fino a sgolarti ma questo non è chiaro perchè c’è questo apparato e non può assistere il cittadino che poi perde tempo e magari poi si reca all’ospedale o alla guardia medica se lo trova. E’ chiaro che in questo momento non si può usufruire del pronto soccorso, ma noi vorremmo almeno la guardia medica , anche diurna, e conosciamo medici disponibili a farlo, e forse chi ci legge sa già che sappiamo. Dunque le cose stanno così e non vogliamo neanche provare a migliorarle? Fermo restando, e lo sottolineiamo, che il Comune , con l’ASL , ha fatto forse il miglior hub vaccinale di un piccolo centro in provincia di Salerno, e forse in Campania, le cose si possono sicuramente cambiare. Dunque che sia chiaro Positano sta molto meglio di tanti altri centri, e i disagi dipendono dal sistema sanitario , ma noi meritiamo qualcosa di più che ritengo si possa ottenere. La guadia medica sul posto, che è una scelta razionale e sensata per tanti motivi, ma non sto a fare qui un trattato. Quest’anno non ci hanno dato neanche la guardia medica estiva e sulla spiaggia, come da anni, non c’era un medico. Non esiste solo il Covid, si può fare di più, senza per questo dire che chi ci sta ora ha fatto male, ci vuole lo sforzo di tutti insieme senza divisioni.