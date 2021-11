Pompei, ieri la tradizionale Discesa del Quadro. In tanti in preghiera nel Santuario mariano

Pompei. Ieri, Sabato 13 novembre, giorno del 146° anniversario dell’arrivo della Tela sacra a Valle di Pompei, giunta nel 1875 su un umile carro di letame, si è rinnovato il tradizionale rito della Discesa del Quadro. La preziosa tela è stata fatta scendere dal Trono per restare davanti all’Altare, consentendo ai fedeli di potersi avvicinare e sostare in preghiera dopo aver compiuto il cammino penitenziale lungo il percorso predisposto anche se, a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, non si poteva toccare o baciare il Quadro.

Migliaia di devoti sono giunti al Santuario in pellegrinaggio ed hanno sostato in silenzio davanti al Quadro della Vergine Maria per deporre ai suoi piedi le proprie preoccupazioni e le proprie preghiere, per chiedere una grazia o semplicemente per affidarsi alla Mamma celeste.

Alla fine della giornata, quando l’ultimo fedele in fila ha raggiunto il Quadro, la Tela è stata riposizionata nel suo Trono.